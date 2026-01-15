Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом

ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Временное закрытие Израилем медицинского центра ООН в Восточном Иерусалиме - это намеренное пренебрежение международным правом и ООН, заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Он сообщил, что ранее на этой неделе израильские силы ворвались в медицинский центр БАПОР Восточном Иерусалиме , который является территорией Организации Объединенных Наций, и приказали закрыть центр на 30 дней, "лишив палестинских беженцев доступа к первичной медицинской помощи".

"Это новый шаг в череде преднамеренного игнорирования международного права и ООН ... и прямой результат законодательства, принятого израильским парламентом в декабре, которое ужесточило существующие законы против БАПОР, принятые в 2024 году", - написал Лаззарини в соцсети Х.

Он также сообщил, что в ближайшие недели планируется отключение водоснабжения и электроснабжения объектов БАПОР, в том числе зданий, которые используются для медицинских и образовательных целей.

"В недавнем решении Международного суда ООН было подтверждено, что Израиль обязан в соответствии с международным правом содействовать деятельности БАПОР, а не препятствовать ей", - указал глава организации.

Эксперты ООН в четверг заявили, что приостановка Израилем деятельности десятков организаций на оккупированной палестинской территории "является вопиющим нарушением закона".

"Блокируя помощь, Израиль усугубляет угрожающие жизни условия и повышает потенциальную уголовную ответственность своих лидеров... Эта стратегия создаст условия, которые приведут палестинцев к хронической нищете, угрожая самому их выживанию как группы и еще больше нарушая Конвенцию о геноциде — это необходимо остановить", - говорится в пресс-релизе, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.