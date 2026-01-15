Рейтинг@Mail.ru
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
22:44 15.01.2026
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом
Временное закрытие Израилем медицинского центра ООН в Восточном Иерусалиме - это намеренное пренебрежение международным правом и ООН, заявил глава БАПОР Филипп... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
израиль
восточный иерусалим
сша
стив уиткофф
оон
бапор
хамас
израиль
восточный иерусалим
сша
в мире, израиль, восточный иерусалим, сша, стив уиткофф, оон, бапор, хамас
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, США, Стив Уиткофф, ООН, БАПОР, ХАМАС
Глава БАПОР назвал закрытие Израилем медцентра ООН пренебрежением правом

Лаззарини назвал временное закрытие медцентра ООН Израилем пренебрежением правом

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Временное закрытие Израилем медицинского центра ООН в Восточном Иерусалиме - это намеренное пренебрежение международным правом и ООН, заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини.
Он сообщил, что ранее на этой неделе израильские силы ворвались в медицинский центр БАПОР в Восточном Иерусалиме, который является территорией Организации Объединенных Наций, и приказали закрыть центр на 30 дней, "лишив палестинских беженцев доступа к первичной медицинской помощи".
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
БАПОР обвинило Израиль на фоне обысков в иерусалимском офисе
11 декабря 2025, 15:18
"Это новый шаг в череде преднамеренного игнорирования международного права и ООН... и прямой результат законодательства, принятого израильским парламентом в декабре, которое ужесточило существующие законы против БАПОР, принятые в 2024 году", - написал Лаззарини в соцсети Х.
Он также сообщил, что в ближайшие недели планируется отключение водоснабжения и электроснабжения объектов БАПОР, в том числе зданий, которые используются для медицинских и образовательных целей.
"В недавнем решении Международного суда ООН было подтверждено, что Израиль обязан в соответствии с международным правом содействовать деятельности БАПОР, а не препятствовать ей", - указал глава организации.
Эксперты ООН в четверг заявили, что приостановка Израилем деятельности десятков организаций на оккупированной палестинской территории "является вопиющим нарушением закона".
"Блокируя помощь, Израиль усугубляет угрожающие жизни условия и повышает потенциальную уголовную ответственность своих лидеров... Эта стратегия создаст условия, которые приведут палестинцев к хронической нищете, угрожая самому их выживанию как группы и еще больше нарушая Конвенцию о геноциде — это необходимо остановить", - говорится в пресс-релизе, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
БАПОР обвинило Фонд гумпомощи Газе в угрозе жизни людей
12 июня 2025, 00:55
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимСШАСтив УиткоффООНБАПОРХАМАС
 
 
