В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предлагает прекратить радиовещание на русском языке в стране в течение восьми лет, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

"По словам Аболиньша, 14 января он внес в парламент предложение, предусматривающее поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания в течение восьми лет", - говорится в сообщениим.

Глава совета предлагает больше не продлевать лицензии вещающим на русском языке радиостанциям и ждать окончания срока их действия. По его данным, последняя из них истечет в 2034 году. Аболиньш считает, что это единственный разумный и юридически корректный способ, чтобы отказаться от радиовещания на русском языке.

По его словам, на русском языке в стране вещают 13 из 40 радиостанций.

С 1 января власти прибалтийской республики ввели запрет на русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, повысили НДС до 21% на продажу периодики и книг на русском языке, а также запрещают изучение русского языка как второго иностранного в школах. Латвия таким образом создает единое информационное пространство, весь контент которого должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности, закрывая глаза на то, что почти 40% жителей страны говорят на русском языке.

В МИД РФ назвали действия латвийских властей по запрету вещания на русском языке "грубейшим актом дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередным проявлением агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии".