Рейтинг@Mail.ru
В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/latviya-2068014223.html
В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке
В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке - РИА Новости, 15.01.2026
В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке
Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предлагает прекратить радиовещание на русском языке в стране в течение восьми лет,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:56:00+03:00
2026-01-15T11:56:00+03:00
в мире
латвия
рига
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
https://ria.ru/20260115/latviya-2068007340.html
https://ria.ru/20251227/kasatkin-2065021971.html
латвия
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, рига, россия, оон
В мире, Латвия, Рига, Россия, ООН
В Латвии предложили прекратить радиовещание на русском языке

Власти Латвии хотят прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предлагает прекратить радиовещание на русском языке в стране в течение восьми лет, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
"По словам Аболиньша, 14 января он внес в парламент предложение, предусматривающее поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания в течение восьми лет", - говорится в сообщениим.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ: латвийским спортсменам рекомендовали избегать контактов с россиянами
11:24
Глава совета предлагает больше не продлевать лицензии вещающим на русском языке радиостанциям и ждать окончания срока их действия. По его данным, последняя из них истечет в 2034 году. Аболиньш считает, что это единственный разумный и юридически корректный способ, чтобы отказаться от радиовещания на русском языке.
По его словам, на русском языке в стране вещают 13 из 40 радиостанций.
С 1 января власти прибалтийской республики ввели запрет на русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, повысили НДС до 21% на продажу периодики и книг на русском языке, а также запрещают изучение русского языка как второго иностранного в школах. Латвия таким образом создает единое информационное пространство, весь контент которого должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности, закрывая глаза на то, что почти 40% жителей страны говорят на русском языке.
В МИД РФ назвали действия латвийских властей по запрету вещания на русском языке "грубейшим актом дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередным проявлением агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии".
Комитет ООН по правам человека, со своей стороны, попросил Латвию обосновать решение о запрете русского языка в государственных СМИ как необходимую и соразмерную меру с точки зрения языковых прав меньшинств, закрепленных в статье 27 пакта.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию
27 декабря 2025, 08:31
 
В миреЛатвияРигаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала