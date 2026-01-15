Рейтинг@Mail.ru
Правозащитники заявили о нарушениях у производителя игрушек Лабубу - РИА Новости, 15.01.2026
11:40 15.01.2026
Правозащитники заявили о нарушениях у производителя игрушек Лабубу
Правозащитники заявили о нарушениях у производителя игрушек Лабубу
Правозащитники заявили о нарушениях у производителя игрушек Лабубу

Производителя игрушек Лабубу обвинили в эксплуатации работников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Игрушка Лабубу. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Китайский производитель игрушек, выпускающий популярные фигурки Лабубу для компании Pop Mart, нарушал трудовое законодательство и эксплуатировал работников, заявила правозащитная организация China Labor Watch (CLW) в своем отчете по итогам расследования.
Labubu - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Labubu начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.
"В ходе опроса работников на месте и анализа документов расследование обнаружило ключевые проблемы, связанные с условиями труда... также не было выявлено ни профсоюза, ни эффективного механизма рассмотрения жалоб", - сообщает организация.
По данным CLW, нарушения были выявлены на фабрике Shunjia Toys Co. Ltd. в уезде Синьфэн, где работают более 4,5 тыcяч человек и которая является ключевым поставщиком серии Labubu. Расследование, проведенное летом и осенью 2025 года, выявило чрезмерные переработки, непрозрачные трудовые договоры, возможное уклонение от социальных взносов, недостаточную охрану труда и отсутствие профсоюза.
Кроме того, фабрика нанимала работников в возрасте 16 лет без предусмотренных законом специальных гарантий, а сотрудники сообщали о давлении со стороны руководства, словесных домогательствах и плохих условиях проживания и питания. Детский труд при этом выявлен не был.
CLW призвала Pop Mart, как владельца бренда и основного бенефициара коммерческого успеха Labubu, устранить нарушения в цепочке поставок, компенсировать ущерб работникам и обеспечить соблюдение трудовых стандартов.
