Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 15.01.2026 (обновлено: 12:03 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/kuzbass-2067981237.html
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке - РИА Новости, 15.01.2026
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке
Начинается проверка всех роддомов Кузбасса после смерти младенцев в новокузнецком роддоме, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:33:00+03:00
2026-01-15T12:03:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
прокопьевск
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068015469_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_fcd9e6defb8b8a65e89ed62659719f04.jpg
https://ria.ru/20260114/roddom-2067842025.html
https://ria.ru/20260115/roddom-2067917889.html
кемеровская область
новокузнецк
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068015469_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7866e09d5474e1f59c7708db5ffbe05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, прокопьевск, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Прокопьевск, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

В Кузбассе началась проверка роддомов после трагедии с младенцами в Новокузнецке

© Фото : Илья Середюк/TelegramПроверка в роддоме в Прокопьевске
Проверка в роддоме в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Проверка в роддоме в Прокопьевске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 15 янв - РИА Новости. Начинается проверка всех роддомов Кузбасса после смерти младенцев в новокузнецком роддоме, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Пока в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса... Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала", - написал Середюк.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
Вчера, 15:45
Глава региона уточнил, что в состав региональной комиссии входят сотрудники минздрава Кузбасса, специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.
Губернатор отметил, что первым проверили роддом в Прокопьевске. Там два отделения: акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток.
"Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля", - подытожил Илья Середюк.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия ищет ответы на трагедию в новокузнецком роддоме
08:00
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкПрокопьевскИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала