В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

Глава региона уточнил, что в состав региональной комиссии входят сотрудники минздрава Кузбасса, специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.

"Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля", - подытожил Илья Середюк.