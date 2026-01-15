В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 15 янв - РИА Новости. Начинается проверка всех роддомов Кузбасса после смерти младенцев в новокузнецком роддоме, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Пока в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты, приступаем к проверке всех роддомов Кузбасса... Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала", - написал Середюк.
Глава региона уточнил, что в состав региональной комиссии входят сотрудники минздрава Кузбасса, специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.
Губернатор отметил, что первым проверили роддом в Прокопьевске. Там два отделения: акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток.
"Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля", - подытожил Илья Середюк.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.