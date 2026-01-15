Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"

ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для укрепления сил альянса на Крайнем Севере, заявила глава британского МИД Иветт Купер.
По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный часовой", должна охватить "весь Крайний Север", включая Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Министр также не исключила возможности проведения военных учений НАТО в Гренландии.
В пользу идеи высказался министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. "На самом деле, это старая норвежская идея — немного другое название, но речь по-прежнему о сотрудничестве в Арктике в рамках НАТО... Мы видим, что страны, которые были менее заинтересованы в Арктике, теперь проявляют больший интерес", - сказал он.
Норвежский министр также отверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что вокруг Гренландии якобы наблюдается активность России и Китая.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.