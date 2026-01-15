Рейтинг@Mail.ru
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kuper-2068192493.html
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" - РИА Новости, 15.01.2026
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"
Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для укрепления сил альянса на Крайнем Севере, заявила глава... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:14:00+03:00
2026-01-15T23:14:00+03:00
в мире
гренландия
арктика
сша
эспен барт эйде
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_111:0:2960:1603_1920x0_80_0_0_0e843d8ee59c473f360d24b828c8339e.jpg
https://ria.ru/20260115/farazh-2068178266.html
https://ria.ru/20260115/independent-2068051894.html
https://ria.ru/20260115/mid-2068095693.html
гренландия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_da6754b2a115aa2800c07870801b7695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, арктика, сша, эспен барт эйде, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Арктика, США, Эспен Барт Эйде, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"

Купер: Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" (Arctic Sentry) для укрепления сил альянса на Крайнем Севере, заявила глава британского МИД Иветт Купер.
"Мы хотим, чтобы роль НАТО усилилась и чтобы НАТО удвоила усилия по обеспечению безопасности в Арктике и разработала подход "Арктический часовой", - сказала Купер в интервью изданию Politico во время визита в Норвегию.
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Лидер Reform UK заявил о потере статуса британскими консерваторами
Вчера, 20:54
По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный часовой", должна охватить "весь Крайний Север", включая Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе. Министр также не исключила возможности проведения военных учений НАТО в Гренландии.
В пользу идеи высказался министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. "На самом деле, это старая норвежская идея — немного другое название, но речь по-прежнему о сотрудничестве в Арктике в рамках НАТО... Мы видим, что страны, которые были менее заинтересованы в Арктике, теперь проявляют больший интерес", - сказал он.
Норвежский министр также отверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что вокруг Гренландии якобы наблюдается активность России и Китая.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Британия направила в Гренландию одного военного, пишут СМИ
Вчера, 13:53
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МИД предупредил Британию о последствиях перехвата российских судов
Вчера, 16:09
 
В миреГренландияАрктикаСШАЭспен Барт ЭйдеДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала