На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
10:49 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kuban-2067996870.html
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
Краснодарский краевой суд увеличил срок до 5,5 лет мужчине, устроившему стрельбу около гимназии в Краснодаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
краснодар
краснодарский край
краснодарский краевой суд
краснодар
краснодарский край
происшествия, краснодар, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии

В Краснодаре увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии

СОЧИ, 15 янв – РИА Новости. Краснодарский краевой суд увеличил срок до 5,5 лет мужчине, устроившему стрельбу около гимназии в Краснодаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее Октябрьский районный суд Краснодара назначил фигуранту 3,5 года колонии общего режима, установив, что 24 января 2025 года мужчина, находясь в непосредственной близости от МАОУ "Гимназия № 92", во время конфликта выстрелил в ветровое стекло автомобиля оппонента, в которой на переднем сидении находился ребёнок. Мужчина вину в суде не признал и обжаловал приговор, гособвинитель же настаивал на более суровом наказании.
"Изучив доводы жалобы и представления, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания. Дьяченко проведет в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что огнестрельное оружие у фигуранта находилось незаконно.
Мужчина признан виновным в совершении следующих преступлений: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; умышленные уничтожение или повреждение имущества; хулиганство; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия.
Приговор вступил в законную силу.
