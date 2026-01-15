https://ria.ru/20260115/kuban-2067996870.html
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии - РИА Новости, 15.01.2026
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
Краснодарский краевой суд увеличил срок до 5,5 лет мужчине, устроившему стрельбу около гимназии в Краснодаре, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:49:00+03:00
2026-01-15T10:49:00+03:00
2026-01-15T10:49:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260114/krym-2067896767.html
https://ria.ru/20260113/podmoskove-2067549465.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
В Краснодаре увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
СОЧИ, 15 янв – РИА Новости.
Краснодарский краевой суд увеличил срок до 5,5 лет мужчине, устроившему стрельбу около гимназии в Краснодаре, сообщили
в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее Октябрьский районный суд Краснодара
назначил фигуранту 3,5 года колонии общего режима, установив, что 24 января 2025 года мужчина, находясь в непосредственной близости от МАОУ "Гимназия № 92", во время конфликта выстрелил в ветровое стекло автомобиля оппонента, в которой на переднем сидении находился ребёнок. Мужчина вину в суде не признал и обжаловал приговор, гособвинитель же настаивал на более суровом наказании.
"Изучив доводы жалобы и представления, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости усиления назначенного наказания. Дьяченко проведет в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что огнестрельное оружие у фигуранта находилось незаконно.
Мужчина признан виновным в совершении следующих преступлений: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; умышленные уничтожение или повреждение имущества; хулиганство; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия.
Приговор вступил в законную силу.