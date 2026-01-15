Рейтинг@Mail.ru
09:05 15.01.2026
Власти Кубы обвинили США в использовании гумпомощи в эгоистичных целях
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марко рубио
государственный департамент сша
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио, Государственный департамент США
Власти Кубы обвинили США в использовании гумпомощи в эгоистичных целях

МИД Кубы обвинил США в использовании гуманитарной помощи в эгоистичных целях

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкДень солидарности с народами Латинской Америки. Флаг Кубы
День солидарности с народами Латинской Америки. Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Кубы обвинили Вашингтон в использовании гуманитарной помощи для страны в эгоистичных целях, подчеркнув, что госдепартамент США не уведомлял официально правительство об отправке пожертвований, следует из заявления на сайте МИД Кубы.
Ранее госсекретарь Марко Рубио на фоне критики Вашингтона в адрес властей острова заявил, что США направляют первую партию гуманитарной помощи кубинскому народу для восстановления после урагана.
Куба - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Аргентине прокомментировали угрозы США в адрес Кубы
13 января, 23:26
В заявлении, опубликованном на сайте МИД Кубы, ведомство обвинило Белый дом в использовании "в эгоистичных целях и с целью политической манипуляции" гуманитарный акт. Министерство напомнило, что Куба пострадала от урагана "Мелисса" в октябре 2025 года. "Прошло 77 дней (после урагана - ред.)... Госдепартамент этой страны (США - ред.) публично заявил об отправке части помощи... Ни в какой момент не было официального заявления от правительства США вместе с правительством Кубы, которое могло бы подтвердить эту отправку (помощи - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
В публикации уточняется, страна не против принимать помощь от Штатов. Отмечается, что ранее Кубинская католическая церковь обратилась к властям с информацией о том, что Конференция католических епископов США намерена выступить в качестве канала для доставки материальной помощи на Кубу, предоставляемой правительством США.
В МИД Кубы добавили, что оказание подобной помощи осуществляется на Кубе через правительственные каналы.
Государственный флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Белоруссия направит гуманитарную помощь на Кубу
8 марта 2025, 11:00
«

"Куба не возражает против помощи со стороны правительств... при условии... что потребности пострадавших не используются для получения политических преимуществ под видом гуманитарной акции. Куба принимает это пожертвование без каких-либо условий, понимая, что это - жест доброй воли со стороны народа США", - отмечается в сообщении министерства.

В октябре 2025 года ураган "Мелисса" обрушился на Ямайку и Кубу.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что правительство Кубы находится на грани краха из-за отсутствия стабильных источников дохода. В ситуации, когда США контролируют продажу нефти из Венесуэлы, других действий против властей Кубы не потребуется, считает Трамп.
Вид на город Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы
7 января, 17:04
 
