Власти Кубы обвинили США в использовании гумпомощи в эгоистичных целях

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Кубы обвинили Вашингтон в использовании гуманитарной помощи для страны в эгоистичных целях, подчеркнув, что госдепартамент США не уведомлял официально правительство об отправке пожертвований, следует из заявления на сайте МИД Кубы.
Ранее госсекретарь Марко Рубио на фоне критики Вашингтона в адрес властей острова заявил, что США направляют первую партию гуманитарной помощи кубинскому народу для восстановления после урагана.
В заявлении, опубликованном на сайте МИД Кубы, ведомство обвинило Белый дом в использовании "в эгоистичных целях и с целью политической манипуляции" гуманитарный акт. Министерство напомнило, что Куба пострадала от урагана "Мелисса" в октябре 2025 года. "Прошло 77 дней (после урагана - ред.)... Госдепартамент этой страны (США - ред.) публично заявил об отправке части помощи... Ни в какой момент не было официального заявления от правительства США вместе с правительством Кубы, которое могло бы подтвердить эту отправку (помощи - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
В публикации уточняется, страна не против принимать помощь от Штатов. Отмечается, что ранее Кубинская католическая церковь обратилась к властям с информацией о том, что Конференция католических епископов США намерена выступить в качестве канала для доставки материальной помощи на Кубу, предоставляемой правительством США.
В МИД Кубы добавили, что оказание подобной помощи осуществляется на Кубе через правительственные каналы.
"Куба не возражает против помощи со стороны правительств... при условии... что потребности пострадавших не используются для получения политических преимуществ под видом гуманитарной акции. Куба принимает это пожертвование без каких-либо условий, понимая, что это - жест доброй воли со стороны народа США", - отмечается в сообщении министерства.
В октябре 2025 года ураган "Мелисса" обрушился на Ямайку и Кубу.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что правительство Кубы находится на грани краха из-за отсутствия стабильных источников дохода. В ситуации, когда США контролируют продажу нефти из Венесуэлы, других действий против властей Кубы не потребуется, считает Трамп.