На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу

МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Траурные мероприятия и церемония прощания с кубинскими военнослужащими, погибшими в ходе операции США в Венесуэле, пройдут на Кубе в четверг, сообщило правительство республики.
"Пятнадцатого января 2026 года на родину будут доставлены тела 32 бойцов, героически павших во время преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла", - сообщили в правительстве страны.
В день прибытия в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване состоится военная церемония с первыми посмертными почестями. После этого кортеж с телами погибших проследует к зданию министерства Революционных вооруженных сил Кубы, где с 10.00 по местному времени будет открыт доступ для населения.
На 16 января запланированы общенациональные мероприятия памяти, включая церемонии во всех провинциальных центрах страны и захоронения в пантеонах павших защитников в местах происхождения военнослужащих.
Кубинские власти сообщили, что погибшие входили в состав контингентов, находившихся в Венесуэле в рамках двусторонних соглашений, и подчеркнули, что траурные мероприятия станут выражением солидарности с Венесуэлой и данью памяти погибшим.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.