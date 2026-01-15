Рейтинг@Mail.ru
На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу - РИА Новости, 15.01.2026
01:15 15.01.2026
На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу
На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу - РИА Новости, 15.01.2026
На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу
Траурные мероприятия и церемония прощания с кубинскими военнослужащими, погибшими в ходе операции США в Венесуэле, пройдут на Кубе в четверг, сообщило... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:15:00+03:00
2026-01-15T01:15:00+03:00
На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу

На Кубе простятся с погибшими во время операции США в Венесуэле военными

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкЦентр Гаваны
Центр Гаваны - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Центр Гаваны. Архивное фото
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Траурные мероприятия и церемония прощания с кубинскими военнослужащими, погибшими в ходе операции США в Венесуэле, пройдут на Кубе в четверг, сообщило правительство республики.
"Пятнадцатого января 2026 года на родину будут доставлены тела 32 бойцов, героически павших во время преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла", - сообщили в правительстве страны.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
12 января, 16:12
В день прибытия в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване состоится военная церемония с первыми посмертными почестями. После этого кортеж с телами погибших проследует к зданию министерства Революционных вооруженных сил Кубы, где с 10.00 по местному времени будет открыт доступ для населения.
На 16 января запланированы общенациональные мероприятия памяти, включая церемонии во всех провинциальных центрах страны и захоронения в пантеонах павших защитников в местах происхождения военнослужащих.
Кубинские власти сообщили, что погибшие входили в состав контингентов, находившихся в Венесуэле в рамках двусторонних соглашений, и подчеркнули, что траурные мероприятия станут выражением солидарности с Венесуэлой и данью памяти погибшим.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
11 января, 15:37
 
В миреВенесуэлаСШАКубаНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
