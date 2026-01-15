На Кубу доставят тела 32 бойцов, погибших при нападении США на Венесуэлу

МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Траурные мероприятия и церемония прощания с кубинскими военнослужащими, погибшими в ходе операции США в Венесуэле, пройдут на Кубе в четверг, сообщило правительство республики.

"Пятнадцатого января 2026 года на родину будут доставлены тела 32 бойцов, героически павших во время преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла", - сообщили в правительстве страны.

В день прибытия в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване состоится военная церемония с первыми посмертными почестями. После этого кортеж с телами погибших проследует к зданию министерства Революционных вооруженных сил Кубы , где с 10.00 по местному времени будет открыт доступ для населения.

На 16 января запланированы общенациональные мероприятия памяти, включая церемонии во всех провинциальных центрах страны и захоронения в пантеонах павших защитников в местах происхождения военнослужащих.

Кубинские власти сообщили, что погибшие входили в состав контингентов, находившихся в Венесуэле в рамках двусторонних соглашений, и подчеркнули, что траурные мероприятия станут выражением солидарности с Венесуэлой и данью памяти погибшим.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил после этого, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли сто человек. В правительстве Кубы заявили, что жертвами стали 32 кубинца, павших в бою или в результате бомбардировок.