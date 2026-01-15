КС вступился за россиянку, которой начислили недоимку по НДФЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которой при обмене ее земельного участка на участок с меньшей кадастровой стоимостью начислили недоимку по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из материалов суда.
КС РФ в четверг принял постановление по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 214.10 Налогового кодекса (НК) РФ и пункта 2 статьи 567 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
КС направил на пересмотр дело москвича, у которого не выкупили землю
1 декабря 2025, 15:50
Дело рассмотрено по жалобе Любови Селюковой. Как отмечается в релизе КС России, она обменяла свой земельный участок сельскохозяйственного назначения на участок той же категории, но меньшей кадастровой стоимости. В результате налоговики начислили Селюковой недоимку по уплате НДФЛ в размере около 138 тысяч рублей.
"При этом ее доход был определен исходя из кадастровой стоимости отчужденного по договору мены земельного участка, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Решение, с которым в итоге согласились и суды, стало результатом применения норм о налогообложении дохода от продажи недвижимости во взаимосвязи с предписаниями Гражданского кодекса РФ, допускающими распространение правил о купле-продаже на договоры мены", – приводится в релизе причина обращений в Конституционный суд.
Как указал КС России, регламентируя налоговые последствия отчуждения объектов недвижимости по договорам купли-продажи или их получения в порядке дарения, оспариваемое положение НК РФ "не предусматривает правил определения налоговой базы по доходам от совершения гражданами мены такого имущества".
При этом, несмотря на то, что и договор купли-продажи, и договор мены направлены на отчуждение имущества, между ними есть существенные различия, отметил Конституционный суд. Соответственно, предусмотренная гражданским законодательством возможность применения правил о купле-продаже к договору мены "сама по себе не предрешает применения правил об исчислении доходов налогоплательщика от продажи недвижимости для определения налоговых последствий обмена".
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел
24 ноября 2025, 17:24
По оценке Конституционного суда, в тех случаях, когда обмениваемые объекты недвижимости неравноценны, а налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости отчужденного имущества, возникает ситуация, когда гражданин, который не занимается предпринимательством, "оказывается вынужденным уплачивать НДФЛ с величины своих имущественных потерь".
"Оспариваемое предписание Налогового кодекса РФ не соответствует Конституции РФ, так как во взаимосвязи с нормой Гражданского кодекса РФ допускает произвольное разрешение вопроса о подлежащем обложению НДФЛ доходе добросовестного налогоплательщика при совершении им мены недвижимости в целях, не связанных с предпринимательством. Законодателю надлежит внести необходимые изменения", – приводится в релизе КС РФ его позиция.
До тех пор при обмене неравноценных объектов недвижимости предписано взимать НДФЛ с разницы в кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость не определена или не подлежит применению в соответствии с законодательством о государственной кадастровой оценке, налоговая база определяется по рыночной стоимости на основании отчета об оценке недвижимого имущества.
Дело заявительницы подлежит пересмотру, заключается в постановлении Конституционного суда России.
КС вступился за покупателя квартиры в Крыму у недружественного РФ продавца
2 октября 2025, 14:59