КС вступился за россиянку, которой начислили недоимку по НДФЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которой при обмене ее земельного участка на участок с меньшей кадастровой стоимостью начислили недоимку по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из материалов суда.

КС РФ в четверг принял постановление по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 214.10 Налогового кодекса (НК) РФ и пункта 2 статьи 567 Гражданского кодекса (ГК) РФ.

Дело рассмотрено по жалобе Любови Селюковой. Как отмечается в релизе КС России, она обменяла свой земельный участок сельскохозяйственного назначения на участок той же категории, но меньшей кадастровой стоимости. В результате налоговики начислили Селюковой недоимку по уплате НДФЛ в размере около 138 тысяч рублей.

"При этом ее доход был определен исходя из кадастровой стоимости отчужденного по договору мены земельного участка, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Решение, с которым в итоге согласились и суды, стало результатом применения норм о налогообложении дохода от продажи недвижимости во взаимосвязи с предписаниями Гражданского кодекса РФ, допускающими распространение правил о купле-продаже на договоры мены", – приводится в релизе причина обращений в Конституционный суд.

Как указал КС России, регламентируя налоговые последствия отчуждения объектов недвижимости по договорам купли-продажи или их получения в порядке дарения, оспариваемое положение НК РФ "не предусматривает правил определения налоговой базы по доходам от совершения гражданами мены такого имущества".

При этом, несмотря на то, что и договор купли-продажи, и договор мены направлены на отчуждение имущества, между ними есть существенные различия, отметил Конституционный суд. Соответственно, предусмотренная гражданским законодательством возможность применения правил о купле-продаже к договору мены "сама по себе не предрешает применения правил об исчислении доходов налогоплательщика от продажи недвижимости для определения налоговых последствий обмена".

По оценке Конституционного суда, в тех случаях, когда обмениваемые объекты недвижимости неравноценны, а налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости отчужденного имущества, возникает ситуация, когда гражданин, который не занимается предпринимательством, "оказывается вынужденным уплачивать НДФЛ с величины своих имущественных потерь".

"Оспариваемое предписание Налогового кодекса РФ не соответствует Конституции РФ, так как во взаимосвязи с нормой Гражданского кодекса РФ допускает произвольное разрешение вопроса о подлежащем обложению НДФЛ доходе добросовестного налогоплательщика при совершении им мены недвижимости в целях, не связанных с предпринимательством. Законодателю надлежит внести необходимые изменения", – приводится в релизе КС РФ его позиция.

До тех пор при обмене неравноценных объектов недвижимости предписано взимать НДФЛ с разницы в кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость не определена или не подлежит применению в соответствии с законодательством о государственной кадастровой оценке, налоговая база определяется по рыночной стоимости на основании отчета об оценке недвижимого имущества.