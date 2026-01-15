В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы Херсонской области, в том числе трое детей, остаются в больницах Крыма, два пациента выписаны после лечения, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

В понедельник минздрав сообщал, что на тот момент в крымских больницах продолжали лечение восемь пострадавших.

"По состоянию на 15 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение шесть пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - сказали в минздраве, отметив, что состояние пациентов удовлетворительное и стабильное.

В министерстве уточнили, что за последние несколько дней были выписаны два пациента.