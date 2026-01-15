В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Шесть пострадавших при атаке ВСУ в поселке Хорлы Херсонской области, в том числе трое детей, остаются в больницах Крыма, два пациента выписаны после лечения, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
В понедельник минздрав сообщал, что на тот момент в крымских больницах продолжали лечение восемь пострадавших.
Теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее, заявил Небензя
13 января, 00:45
"По состоянию на 15 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение шесть пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - сказали в минздраве, отметив, что состояние пациентов удовлетворительное и стабильное.
В министерстве уточнили, что за последние несколько дней были выписаны два пациента.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.