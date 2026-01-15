Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
15:00 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/krym-2068072617.html
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.01.2026
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму, пострадало пять человек, всех госпитализировали, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:00:00+03:00
2026-01-15T15:00:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068071794_7:0:1251:700_1920x0_80_0_0_4ba081c50dad3b6bfd94e04e25fc79e9.jpg
https://ria.ru/20260115/dtp-2067955603.html
республика крым
россия
красногвардейский район
происшествия, республика крым, россия, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Крыму пять человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в кювет

© ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramРейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter опрокинулся в кювет в Крыму
Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter опрокинулся в кювет в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter опрокинулся в кювет в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму, пострадало пять человек, всех госпитализировали, сообщает крымское управление МЧС РФ.
ДТП произошло в районе села Знаменка Красногвардейского района.
"Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту "Симферополь-Джанкой", не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадало 5 человек", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.
