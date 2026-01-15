https://ria.ru/20260115/krym-2068072617.html
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.01.2026
В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Рейсовый микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму, пострадало пять человек, всех госпитализировали, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2026
