В Крыму опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

"Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту "Симферополь-Джанкой", не справившись с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадало 5 человек", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.