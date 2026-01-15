https://ria.ru/20260115/krym-2067986890.html
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП - РИА Новости, 15.01.2026
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП
Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Крыму, все госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:03:00+03:00
2026-01-15T10:03:00+03:00
2026-01-15T10:14:00+03:00
республика крым
сакский район
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП
