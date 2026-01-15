Рейтинг@Mail.ru
10:03 15.01.2026 (обновлено: 10:14 15.01.2026)
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП
В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП

© Фото : МВД Крым/TelegramДТП недалеко от села Сизовка, Крым
© Фото : МВД Крым/Telegram
ДТП недалеко от села Сизовка, Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Крыму, все госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД Крыма.
Авария произошла в районе села Сизовка Сакского района.
«

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: водитель "Лады Гранты" и двое его пассажиров, а также водитель Ford Focus и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

ДТП, по данным ведомства, произошло из-за водителя Mercedes-Benz, который не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами.
Заголовок открываемого материала