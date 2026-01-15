В Крыму госпитализировали пять человек после крупного ДТП

«

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: водитель "Лады Гранты" и двое его пассажиров, а также водитель Ford Focus и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.