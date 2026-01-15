В Подмосковье спасатели будут круглосуточно дежурить на Крещение

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спасатели на Крещение будут круглосуточно дежурить на всех оборудованных купелях в Московской области для обеспечения безопасности крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В ночь с 18 на 19 января возле всех оборудованных купелей, на прудах и открытых водоемах будет организовано круглосуточное дежурство", - сказал собеседник агентства.