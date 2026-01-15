Рейтинг@Mail.ru
18:04 15.01.2026
В Подмосковье спасатели будут круглосуточно дежурить на Крещение
2026-01-15T18:04:00+03:00
2026-01-15T18:04:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
В Подмосковье спасатели будут круглосуточно дежурить на Крещение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРаботники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спасатели на Крещение будут круглосуточно дежурить на всех оборудованных купелях в Московской области для обеспечения безопасности крещенских купаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Крещение Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"В ночь с 18 на 19 января возле всех оборудованных купелей, на прудах и открытых водоемах будет организовано круглосуточное дежурство", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что кроме сотрудников МЧС безопасность купающихся будут также обеспечивать полицейские, медики и представители других оперативных служб.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
Вчера, 07:27
 
Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
 
 
