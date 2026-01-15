Рейтинг@Mail.ru
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение - РИА Новости, 15.01.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:27 15.01.2026 (обновлено: 12:36 15.01.2026)
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение - РИА Новости, 15.01.2026
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
Больным и людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах... РИА Новости, 15.01.2026
Дарья Буймова
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение

Иеромонах Феодорит: больным и пьяным людям нельзя купаться в проруби на Крещение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВерующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Больным и людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. Христианский праздник установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В этот праздник в Церкви существует традиция освящать водоемы, а народная традиция этого праздника — троекратное погружение в вырубленную в виде креста прорубь — "иордань".
Участник клуба зимнего плавания Строгино во время крещенских купаний в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
Вчера, 03:15
"Человек, погрузившийся на несколько секунд в ледяную воду, не замерзнет, если потом сразу же согреется — не водкой, а снаружи, или горячим чаем. Больному человеку этого делать (окунаться в воду. — Прим. ред.) не нужно, хотя есть методики лечения холодной водой. Чего делать, безусловно, нельзя — это лезть в прорубь в нетрезвом состоянии, если уж мы к этому относимся именно как к церковной традиции. Пьяному человеку кажется, что ему жарко, но у него просто повышен теплообмен", — сказал иеромонах РИА Новости.
Крещение — это не праздник окунания в воду, и вода на Крещение освящается не для того, чтобы в нее погружаться, а для питья, подчеркнул Сеньчуков.
"Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Это крещение было омытием от грехов, это не был вход в жизнь вечную. В данном случае мы отмечаем именно это, и поэтому купание — это не церковная традиция, это народная традиция", — пояснил иеромонах.
Традиция купания, добавил он, более народная, чем церковная.
Крещение - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
17 декабря 2025, 14:03
"Церковь ее приняла, но в данном случае оно не является обязательным. Кто хочет — купается, кто не хочет — не купается. А главным все-таки является праздничное богослужение и освящение воды. Мы освящаем воду, потому что Господь вошел в воды Иорданские и освятил таким образом эту реку", — заключил Феодорит (Сеньчуков).
Православные верят, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды. Считается, что совершенный Иоанном Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением. Согласно христианскому вероучению, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедания грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду.
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
03:03
 
РелигияИисус ХристосКрещение ГосподнеОбществоЗдоровье - Общество
 
 
