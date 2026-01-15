Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Больным и людям в состоянии алкогольного опьянения нельзя купаться в проруби на Крещение, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается Русской православной церковью 19 января. Христианский праздник установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В этот праздник в Церкви существует традиция освящать водоемы, а народная традиция этого праздника — троекратное погружение в вырубленную в виде креста прорубь — "иордань".

"Человек, погрузившийся на несколько секунд в ледяную воду, не замерзнет, если потом сразу же согреется — не водкой, а снаружи, или горячим чаем. Больному человеку этого делать (окунаться в воду. — Прим. ред.) не нужно, хотя есть методики лечения холодной водой. Чего делать, безусловно, нельзя — это лезть в прорубь в нетрезвом состоянии, если уж мы к этому относимся именно как к церковной традиции. Пьяному человеку кажется, что ему жарко, но у него просто повышен теплообмен", — сказал иеромонах РИА Новости.

Крещение — это не праздник окунания в воду, и вода на Крещение освящается не для того, чтобы в нее погружаться, а для питья, подчеркнул Сеньчуков.

"Иоанн Предтеча крестил народ и до Христа. Это крещение было омытием от грехов, это не был вход в жизнь вечную. В данном случае мы отмечаем именно это, и поэтому купание — это не церковная традиция, это народная традиция", — пояснил иеромонах.

Традиция купания, добавил он, более народная, чем церковная.

"Церковь ее приняла, но в данном случае оно не является обязательным. Кто хочет — купается, кто не хочет — не купается. А главным все-таки является праздничное богослужение и освящение воды. Мы освящаем воду, потому что Господь вошел в воды Иорданские и освятил таким образом эту реку", — заключил Феодорит (Сеньчуков).