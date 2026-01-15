https://ria.ru/20260115/kreml-2068043904.html
Обсуждать стабильность без учета арсенала Франции нельзя, заявил Песков
Обсуждать стабильность без учета арсенала Франции нельзя, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
Обсуждать стабильность без учета арсенала Франции нельзя, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин говорил, что обсуждать вопросы стратегической стабильности без учета арсеналов Франции и Великобритании невозможно, заявил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:25:00+03:00
2026-01-15T13:25:00+03:00
2026-01-15T13:48:00+03:00
в мире
франция
великобритания
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930049.html
франция
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, великобритания, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Франция, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Обсуждать стабильность без учета арсенала Франции нельзя, заявил Песков
Песков: обсуждать стабильность без учета арсеналов Франции и Британии нельзя