Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков
Более выгодный договор, касающийся сферы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), нужен всем,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:12:00+03:00
2026-01-15T13:12:00+03:00
2026-01-15T13:12:00+03:00
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков
Песков: более выгодный договор по ДСНВ нужен всем, но выйти на него непросто
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более выгодный договор, касающийся сферы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), нужен всем, но выйти на него не так просто, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.