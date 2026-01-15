Рейтинг@Mail.ru
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kreml-2068039452.html
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков
Более выгодный договор, касающийся сферы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), нужен всем,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:12:00+03:00
2026-01-15T13:12:00+03:00
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066930049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков
В мире, Дмитрий Песков
Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков

Песков: более выгодный договор по ДСНВ нужен всем, но выйти на него непросто

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более выгодный договор, касающийся сферы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), нужен всем, но выйти на него не так просто, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.​
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
8 января, 22:26
 
В миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала