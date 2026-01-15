Выйти на выгодный договор взамен ДСНВ не так просто, заявил Песков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более выгодный договор, касающийся сферы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), нужен всем, но выйти на него не так просто, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, более выгодный документ, более выгодный договор был бы нужен для всех. Но выход на такой договор - это очень сложный, растянутый по времени процесс", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.​