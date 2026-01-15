Экипаж Crew-11 отстыковался от МКС

Рейтинг@Mail.ru
02:15 15.01.2026
Экипаж Crew-11, в составе которого находится заболевший астронавт, отстыковался от Международной космической станции (МКС), следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 15.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Калифорния, Земля, Кристофер Уильямс, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, НАСА, Роскосмос, Космос, В мире
© Фото : NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экипаж Crew-11, в составе которого находится заболевший астронавт, отстыковался от Международной космической станции (МКС), следует из трансляции НАСА.
Ожидается, что приводнение корабля состоится "у побережья Калифорнии в 3.41 утра в четверг, 15 января" (11.40 мск).
Команда Crew-11 выполнила свою миссию, но досрочно возвращается на Землю из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа, имя которого не раскрывается.
На МКС останется только один астронавт НАСА Кристофер Уильямс и два космонавта "Роскосмоса" – Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прилетели на станцию 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".
В середине февраля на МКС должна прибыть миссия Crew-12.
КалифорнияЗемляКристофер УильямсСергей Кудь-СверчковСергей МикаевНАСАРоскосмосКосмосВ мире
 
 
