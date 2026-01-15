https://ria.ru/20260115/kitay-2068060859.html
Китай надеется на сохранение стабильности в Иране, заявил глава МИД
Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся, преодолеют трудности и сохранят государственную стабильность, заявил в четверг министр иностранных... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:14:00+03:00
2026-01-15T14:14:00+03:00
2026-01-15T14:28:00+03:00
иран
китай
в мире
ван и (политик)
аббас аракчи
иран
китай
Ван И: Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся