Китай надеется на сохранение стабильности в Иране, заявил глава МИД
14:14 15.01.2026 (обновлено: 14:28 15.01.2026)
Китай надеется на сохранение стабильности в Иране, заявил глава МИД
Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся, преодолеют трудности и сохранят государственную стабильность, заявил в четверг министр иностранных... РИА Новости, 15.01.2026
иран, китай, в мире, ван и (политик), аббас аракчи
Иран, Китай, В мире, Ван И (политик), Аббас Аракчи
© AP Photo / Andy WongКНР
КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Andy Wong
КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Китай надеется, что правительство и народ Ирана объединятся, преодолеют трудности и сохранят государственную стабильность, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Китай верит, что правительство и народ Ирана сплотятся, преодолеют трудности, сохранят государственную стабильность и защитят свои законные права и интересы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.
Иран Китай В мире Ван И (политик) Аббас Аракчи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
