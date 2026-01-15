https://ria.ru/20260115/kitay-2068018352.html
Пекин привержен неприменению ядерного оружия, заявило посольство Китая
Пекин привержен неприменению ядерного оружия, заявило посольство Китая - РИА Новости, 15.01.2026
Пекин привержен неприменению ядерного оружия, заявило посольство Китая
Китай привержен мирному развитию и придерживается политике неприменения ядерного оружия первым, а также ядерной стратегии, основанной на самообороне, заявил РИА РИА Новости, 15.01.2026
Пекин привержен неприменению ядерного оружия, заявило посольство Китая
Представитель КНР в США: Пекин привержен неприменению ядерного оружия первым
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Китай привержен мирному развитию и придерживается политике неприменения ядерного оружия первым, а также ядерной стратегии, основанной на самообороне, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
"Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН
и ответственным государством, обладающим ядерным оружием, Китай
привержен мирному развитию и придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, а также ядерной стратегии, основанной на самообороне", - сообщил он агентству.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США
ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге
. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.