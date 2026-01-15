Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов - РИА Новости, 15.01.2026
08:29 15.01.2026
Китай призвал США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп
© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Китай призывает США и Россию возобновить выполнение договорённостей по контролю над ядерными вооружениями и двигаться к дальнейшему сокращению своих арсеналов на проверяемой и юридически обязывающей основе, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Важно, чтобы США и Россия выполнили свою особую и первоочередную ответственность по ядерному разоружению, возобновили выполнение договора (о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) и выработали путь к дальнейшему существенному сокращению своих ядерных арсеналов на проверяемой, необратимой и юридически обязывающей основе", - сообщил он агентству.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Посольство Китая ответило на слова Трампа об СНВ-3
9 января, 06:21
По словам представителя посольства КНР, именно такого подхода от Москвы и Вашингтона ожидает международное сообщество.
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину
05:58
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
