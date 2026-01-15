Китай призвал США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Китай призывает США и Россию возобновить выполнение договорённостей по контролю над ядерными вооружениями и двигаться к дальнейшему сокращению своих арсеналов на проверяемой и юридически обязывающей основе, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Важно, чтобы США Россия выполнили свою особую и первоочередную ответственность по ядерному разоружению, возобновили выполнение договора (о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) и выработали путь к дальнейшему существенному сокращению своих ядерных арсеналов на проверяемой, необратимой и юридически обязывающей основе", - сообщил он агентству.

По словам представителя посольства КНР , именно такого подхода от Москвы Вашингтона ожидает международное сообщество.

Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге . Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.

ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.