Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране

ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай выступает против применения силы в международных отношениях и навязывания своей воли другим странам, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей устава ООН и международного права, выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях, а также против навязывания своей воли другим странам и против того, чтобы мир вернулся к закону джунглей", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.