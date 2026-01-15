Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
14:21 15.01.2026 (обновлено: 14:27 15.01.2026)
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране
Китай выступает против применения силы в международных отношениях и навязывания своей воли другим странам, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И в... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
китай
ван и (политик)
аббас аракчи
иран
в мире, китай, ван и (политик), аббас аракчи, иран
В мире, Китай, Ван И (политик), Аббас Аракчи, Иран
Глава МИД Китая прокомментировал ситуацию в Иране

Ван И о ситуации в Иране: КНР против применения силы в международных отношениях

Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Китай выступает против применения силы в международных отношениях и навязывания своей воли другим странам, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Китай последовательно выступает за соблюдение основных целей устава ООН и международного права, выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях, а также против навязывания своей воли другим странам и против того, чтобы мир вернулся к закону джунглей", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР на своем сайте.
КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Китай надеется на сохранение стабильности в Иране, заявил глава МИД
14:14
Аракчи в свою очередь подчеркнул, что недавние беспорядки в стране были спровоцированы внешними силами и что в настоящее время стабильность в Иране восстановлена.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Кризис в Иране грозит переломом баланса сил на Ближнем Востоке, пишут СМИ
11:42
Кризис в Иране грозит переломом баланса сил на Ближнем Востоке, пишут СМИ
11:42
 
В миреКитайВан И (политик)Аббас АракчиИран
 
 
