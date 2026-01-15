В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Требования к Китаю присоединиться к потенциальным переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе являются несправедливыми, необоснованными и нереалистичными, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на фоне звучащих призывов со стороны президента США Дональда Трампа.

Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу — к февралю 2018 года — и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.