В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину - РИА Новости, 15.01.2026
05:58 15.01.2026
В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину
В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В посольстве Китая назвали несправедливыми требования Трампа к Пекину

Центральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Требования к Китаю присоединиться к потенциальным переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе являются несправедливыми, необоснованными и нереалистичными, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на фоне звучащих призывов со стороны президента США Дональда Трампа.
"На нынешнем этапе несправедливо, необоснованно и нереалистично требовать от Китая присоединения к переговорам по контролю над ядерными вооружениями", - сообщил он агентству.
В посольстве КНР также отметили, что Пекин всегда поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и добросовестно соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Ранее в январе президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу — к февралю 2018 года — и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков.
ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.
