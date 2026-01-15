Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагическому исходу, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.