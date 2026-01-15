https://ria.ru/20260115/kipr-2068100066.html
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагическому исходу, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
"Владислав неоднократно ходил на хайкинг в район Писсури. Погода в день происшествия была дождливая и ветреная. В районе преобладает глиняная почва, которая становится скользкой в таких условиях", - сообщил он.
Дозорцев добавил, что Баумгертнер
перестал выходить на связь незадолго до заката. "Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности", - считает он.
Полиция Кипра
вела масштабные поиски Баумгертнера с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.
Ранее в четверг Дозорцев подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело бывшего главы "Уралкалия
". Основная версия гибели, по его словам, - несчастный случай.