Рейтинг@Mail.ru
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kipr-2068100066.html
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи - РИА Новости, 15.01.2026
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:21:00+03:00
кипр
владислав баумгертнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_0:380:2794:1952_1920x0_80_0_0_7e847e3c02900c961bb8496f9f43b5e9.jpg
https://ria.ru/20260115/telo-2068093378.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3e6a29149bed9e3f0babb5b5263773be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кипр, владислав баумгертнер
Кипр, Владислав Баумгертнер
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи

РИА Новости: Пропавший на Кипре Баумгертнер неоднократно ходил в пешие походы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владислав Баумгертнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер, пропавший ранее на Кипре, неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури на острове, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагическому исходу, рассказал РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
"Владислав неоднократно ходил на хайкинг в район Писсури. Погода в день происшествия была дождливая и ветреная. В районе преобладает глиняная почва, которая становится скользкой в таких условиях", - сообщил он.
Дозорцев добавил, что Баумгертнер перестал выходить на связь незадолго до заката. "Вероятнее всего, эти факторы привели к трагической случайности", - считает он.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. По информации СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.
Ранее в четверг Дозорцев подтвердил РИА Новости, что на Кипре обнаружено тело бывшего главы "Уралкалия". Основная версия гибели, по его словам, - несчастный случай.
Экс-гендиректор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Вскрытие тела, найденного в районе поисков Баумгертнера, еще не завершили
15:59
 
КипрВладислав Баумгертнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала