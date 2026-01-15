Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото

© AP Photo / Andrew Kravchenko Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

В Киеве третий день нет света, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жители Киева третий день сидят без света на фоне длительных экстренных отключений, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".

Одиннадцатого января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что улучшения ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве жителям столицы следует ожидать не ранее, чем через четыре дня.

"Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Во вторник издание " Страна.ua " сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК , ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.