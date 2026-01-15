https://ria.ru/20260115/kiev-2068160074.html
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
Жители Киева третий день сидят без света на фоне длительных экстренных отключений, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жители Киева третий день сидят без света на фоне длительных экстренных отключений, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
Одиннадцатого января премьер-министр Украины
Юлия Свириденко заявила, что улучшения ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве
жителям столицы следует ожидать не ранее, чем через четыре дня.
"Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник издание "Страна.ua
" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК
, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.