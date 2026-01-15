Рейтинг@Mail.ru
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kiev-2068160074.html
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
Жители Киева третий день сидят без света на фоне длительных экстренных отключений, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:14:00+03:00
2026-01-15T19:14:00+03:00
в мире
киев
украина
киевская область
страна.ua
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
https://ria.ru/20260110/kiev-2067164082.html
https://ria.ru/20260114/kiev-2067869606.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, киевская область, страна.ua, дтэк
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Страна.ua, ДТЭК
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ

Жители Киева третий день остаются без света из-за экстренных отключений

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жители Киева третий день сидят без света на фоне длительных экстренных отключений, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
Одиннадцатого января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что улучшения ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве жителям столицы следует ожидать не ранее, чем через четыре дня.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
10 января, 20:29
"Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Блэкаут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Мэр Киева назвал ситуацию с электроснабжением самой сложной за четыре года
14 января, 17:11
 
В миреКиевУкраинаКиевская областьСтрана.uaДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала