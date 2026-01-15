https://ria.ru/20260115/kiev-2068087931.html
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 15.01.2026
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины
Киев планирует контакты с представителями США во время Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Украины Андрей... РИА Новости, 15.01.2026
