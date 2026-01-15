Рейтинг@Mail.ru
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 15.01.2026 (обновлено: 15:38 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/kiev-2068087931.html
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 15.01.2026
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины
Киев планирует контакты с представителями США во время Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Украины Андрей... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:37:00+03:00
2026-01-15T15:38:00+03:00
в мире
давос
сша
украина
андрей сибига
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/70/206447035_0:168:2911:1805_1920x0_80_0_0_b0c2649b222f7f10d0b8be5257ab453d.jpg
https://ria.ru/20260115/mir-2067985173.html
давос
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/70/206447035_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_068ae3aaf45c066d0837b891baaad936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, украина, андрей сибига, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Украина, Андрей Сибига, Мирный план США по Украине
Киев планирует контакты с США на форуме в Давосе, заявили в МИД Украины

Глава МИД Сибига: Украина планирует контакты с США на форуме в Давосе

© РИА НовостиВсемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости
Всемирный экономический форум в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев планирует контакты с представителями США во время Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Форум в Давосе пройдет 19-23 января.
"Украинская делегация примет участие в форуме в Давосе... Безусловно, будут контакты с американской стороной", - сказал Сибига украинским журналистам. Запись этого сообщения опубликовал в своем Telegram-канале украинский канал "Новости.Live".
Ранее агентство Блумберг сообщило, что на форуме в Давосе Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Последний ярд". Постпред США при НАТО сделал громкое заявление об Украине
09:50
 
В миреДавосСШАУкраинаАндрей СибигаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала