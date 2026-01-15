https://ria.ru/20260115/kiev-2067995095.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 15.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:40:00+03:00
2026-01-15T10:40:00+03:00
2026-01-15T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_112:0:1202:613_1920x0_80_0_0_0e03b359f287e2e45fe4bfb03e17862d.jpg
киев
украина
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_134:0:951:613_1920x0_80_0_0_e5b187d0a343e1af3f6ecfc68f866dbe.jpg
киев, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область
