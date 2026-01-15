Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kiev-2067984453.html
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне, в том... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:46:00+03:00
2026-01-15T09:46:00+03:00
в мире
украина
киев
харьков
кристалина георгиева
владимир зеленский
андрей пышный
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260113/mvf-2067514225.html
https://ria.ru/20251209/dolg-2060823269.html
украина
киев
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, харьков, кристалина георгиева, владимир зеленский, андрей пышный, мвф
В мире, Украина, Киев, Харьков, Кристалина Георгиева, Владимир Зеленский, Андрей Пышный, МВФ
Глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским, пишет Reuters

Reuters: глава МВФ Георгиева прибыла в Киев для переговоров с Зеленским

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне, в том числе с Владимиром Зеленским, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что в ходе визита Георгиева также проведёт встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями украинского бизнеса, уточнил один из источников.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
13 января, 08:39
Подробности поездки держались в секрете по соображениям безопасности. Предыдущий визит главы МВФ на Украину состоялся в феврале 2023 года. Рейтер отмечает, что Георгиева имеет семейные связи с Украиной: её брат женат на гражданке этой страны и находился в Харькове с момента начала боестолкновений.
Согласно проанализированным РИА Новости данным МВФ, Киев должен был к 13 января погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR.
В дальнейшем, в феврале-апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
9 декабря 2025, 14:23
 
В миреУкраинаКиевХарьковКристалина ГеоргиеваВладимир ЗеленскийАндрей ПышныйМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала