Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
12:43 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших при ударе ВСУ в курортном поселке Хорлы опознали 16 женщин, шесть мужчин и двух детей, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах

Сальдо: среди погибших при ударе ВСУ по Хорлам оказалось 16 женщин и двое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Среди погибших при ударе ВСУ в курортном поселке Хорлы опознали 16 женщин, шесть мужчин и двух детей, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается", — сказал он.
По словам губернатора, всего погибли 29 человек. Сообщалось также о не менее чем 60 пострадавших.
В новогоднюю ночь ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице в Хорлах, где для празднования собрались около ста человек. Как заявил Сальдо, людей сожгли целенаправленно: один из трех беспилотников был с зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Ненавидят русских". В США раскрыли организаторов терактов в России
6 января, 07:39
 
