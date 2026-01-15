https://ria.ru/20260115/khorly-2068028227.html
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших при ударе ВСУ в курортном поселке Хорлы опознали 16 женщин, шесть мужчин и двух детей, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо: среди погибших при ударе ВСУ по Хорлам оказалось 16 женщин и двое детей