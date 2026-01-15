Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 15.01.2026 (обновлено: 11:02 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/khorly-2067998682.html
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших в результате теракта ВСУ в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка, процесс РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:54:00+03:00
2026-01-15T11:02:00+03:00
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066089358_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_51909cff1664007fbd7ec88acfcffbac.jpg
https://ria.ru/20260115/saldo-2067960328.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066089358_229:98:1007:682_1920x0_80_0_0_eed52ae3f6a6a5415ceb181f63ee015e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах

Сальдо: среди погибших в теракте в Хорлах 16 женщин, 6 мужчин, 2 ребенка

© Фото : Администрация Херсонской области/TelegramПамять жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Администрация Херсонской области/Telegram
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Среди погибших в результате теракта ВСУ в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка, процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо 1 января сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
"Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается", - сказал Сальдо.
По его словам, всего в результате теракта погибли 29 человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сальдо рассказал, что его потрясло после теракта ВСУ в Хорлах
05:29
 
Херсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала