Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Среди погибших в результате теракта ВСУ в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка, процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.