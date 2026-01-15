https://ria.ru/20260115/khorly-2067998682.html
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Среди погибших в результате теракта ВСУ в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка, процесс РИА Новости, 15.01.2026
Сальдо рассказал о погибших при теракте в Хорлах
Сальдо: среди погибших в теракте в Хорлах 16 женщин, 6 мужчин, 2 ребенка