Архивы подтвердили непричастность СССР к убийству Кеннеди

Для России главным было поставить точку в вопросе о роли Советского Союза в расследовании убийства президента США, подчеркнул глава "Росархива".

"Вот мы эту точку и поставили. Никакого отношения советское руководство к убийству, ко всем этим теориям коммунистического заговора не имеет. И документы это показывают. В том числе впервые опубликованные документы о пребывании Ли Харви Освальда в Советском Союзе", — заключил он.