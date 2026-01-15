Архивы подтвердили непричастность СССР к убийству Кеннеди

Рейтинг@Mail.ru
07:37 15.01.2026 (обновлено: 11:07 15.01.2026)
© AP Photo / James W. (Ike) AltgensКортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считаные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 года
© AP Photo / James W. (Ike) Altgens
Кортеж президента США Джона Ф. Кеннеди за считаные секунды до выстрелов в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 года. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Архивные документы подтвердили непричастность СССР к убийству президента США Джона Кеннеди, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства ("Росархив") Андрей Артизов.
В октябре прошлого года российское посольство по просьбе американской конгрессвумен Анны Паулины Луны передала ей материалы "Росархива" на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и конгрессвумен Анна Паулина Луна во время встречи в Майами - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Конгрессвумен нашла "кое-что интересное" в документах об убийстве Кеннеди
26 октября 2025, 16:48
По словам главы "Росархива", США получили копии документов, а подлинники материалов остались в России. "Передали не документы, речь идет о копиях. Это была просьба американской стороны. Член конгресса США Анна Паулина Луна, одна из активных сторонников действующего президента, отвечающая за работу, связанную с новым расследованием убийства президента США Джона Кеннеди, попросила наших дипломатов передать копии документов. И мы передали американской стороне копии документов сборника "Убийство Президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения". Резонанс был положительный", — сказал РИА Новости Артизов.
Для России главным было поставить точку в вопросе о роли Советского Союза в расследовании убийства президента США, подчеркнул глава "Росархива".
"Вот мы эту точку и поставили. Никакого отношения советское руководство к убийству, ко всем этим теориям коммунистического заговора не имеет. И документы это показывают. В том числе впервые опубликованные документы о пребывании Ли Харви Освальда в Советском Союзе", — заключил он.
Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он был президентом США менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Газеты 50-летней давности, вышедшие после убийства Джона Кеннеди - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Эксперт назвал причину засекречивания документов по делу Кеннеди
19 марта 2025, 06:22
 
В миреСШАСССРРоссияДжон Кеннеди (политик)Анна Паулина ЛунаАндрей АртизовФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
