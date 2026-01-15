Католики пояснили, почему Пецци не подписал документ о гонениях на христиан

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан, так как не уполномочен на официальные заявления о других странах по установлениям Римско-католической церкви, сказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

"Владыка (архиепископ Павел Пецци - ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран", – сказал агентству Горбунов.