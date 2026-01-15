Католики пояснили, почему Пецци не подписал документ о гонениях на христиан

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан, так как не уполномочен на официальные заявления о других странах по установлениям Римско-католической церкви, сказал РИА Новости генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
ХМКК в четверг опубликовал на своём сайте заявление, осуждающее использование религии в политических интересах, отметив, что подобное происходит на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал в защиту прав христиан разных конфессий, в том числе православных, католиков и протестантов. Тем не менее в перечне подписавших заявление религиозных деятелей нет сопредседательствующего в ХМКК Пецци.
"Владыка (архиепископ Павел Пецци - ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран", – сказал агентству Горбунов.
ХМКК был учрежден в 1993 году и является самой крупной межхристианской площадкой на территории Евразии. Сопредседателями совета ХМКК, согласно информации на его сайте, являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (по ротации) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Во ВСЦиРО, по информации на его сайте, входят, среди прочих, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви на Украине Виталий Кривицкий.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.