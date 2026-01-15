Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

"Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО - ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими - ред.) полярными исследователями создали огромную "слепую зону". Администрация президента (США Дональда - ред.) Трампа только усугубляет ситуацию", - пишет автор статьи.
"Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО - ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими - ред.) полярными исследователями создали огромную "слепую зону". Администрация президента (США Дональда - ред.) Трампа только усугубляет ситуацию", - пишет автор статьи.
"Без финансирования долгосрочных наблюдений... мы можем обнаружить, что будущие катастрофы непредотвратимы", - отметила она.