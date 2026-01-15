Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

"Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО - ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими - ред.) полярными исследователями создали огромную "слепую зону". Администрация президента (США Дональда - ред.) Трампа только усугубляет ситуацию", - пишет автор статьи.

Она напоминает, что администрация Трампа провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала финансирование многих исследований. По мнению Уилльямс, недостаток данных снизит точность моделей прогнозирования и способность отслеживать изменения в жизненно важных экосистемах. Это, по ее словам, затруднит создание систем раннего предупреждения, составление оптимальных прогнозов судоходства и даже управление рыболовством.