Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
10:00 15.01.2026
Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ
Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ
в мире
сша
арктика
россия
Миру грозят катастрофы из-за разрыва с Россией по Арктике, пишут СМИ

Участники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны РФ в Арктике
Участники комплексной экспедиции к Северному полюсу, организованной Экспедиционным центром Министерства обороны РФ в Арктике. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Миру могут грозить неминуемые катастрофы из-за сокращения США финансирования на научные проекты на исследования в Арктике и разрыва связей Запада с российскими учеными-полярниками, считает колумнист агентства Блумберг Лара Уилльямс.
"Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО - ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими - ред.) полярными исследователями создали огромную "слепую зону". Администрация президента (США Дональда - ред.) Трампа только усугубляет ситуацию", - пишет автор статьи.

МИД КНР: США используют Россию и Китай для продвижения интересов в Арктике
12 января, 11:07
Она напоминает, что администрация Трампа провела массовые сокращения в американских научных агентствах и урезала финансирование многих исследований. По мнению Уилльямс, недостаток данных снизит точность моделей прогнозирования и способность отслеживать изменения в жизненно важных экосистемах. Это, по ее словам, затруднит создание систем раннего предупреждения, составление оптимальных прогнозов судоходства и даже управление рыболовством.
"Создание подробного обзора Арктики всегда было сложной задачей из-за её огромных размеров, зачастую невыносимых условий работы и неоднородности ландшафтов. Но (начало СВО - ред.) и последующий разрыв международных связей с (российскими - ред.) полярными исследователями создали огромную "слепую зону". Администрация президента (США Дональда - ред.) Трампа только усугубляет ситуацию", - пишет автор статьи.

Уилльямс отмечает, что "то, что происходит в Арктике, не останется в Арктике".
"Без финансирования долгосрочных наблюдений... мы можем обнаружить, что будущие катастрофы непредотвратимы", - отметила она.

