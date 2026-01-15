https://ria.ru/20260115/katar-2068097939.html
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности - РИА Новости, 15.01.2026
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
Уровень предупреждения об опасности на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре был понижен после его повышения накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:15:00+03:00
2026-01-15T16:15:00+03:00
2026-01-15T16:15:00+03:00
в мире
катар
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944093_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_f9f46561276c3a422248d4f5860da58b.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068071581.html
катар
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944093_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_517c79b8a1f661bdb6d631b5b07290db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, сша, иран
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
Reuters: на авиабазе США в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности