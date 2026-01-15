Рейтинг@Mail.ru
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/katar-2068097939.html
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности - РИА Новости, 15.01.2026
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
Уровень предупреждения об опасности на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре был понижен после его повышения накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:15:00+03:00
2026-01-15T16:15:00+03:00
в мире
катар
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944093_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_f9f46561276c3a422248d4f5860da58b.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2068071581.html
катар
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944093_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_517c79b8a1f661bdb6d631b5b07290db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, иран
В мире, Катар, США, Иран
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности

Reuters: на авиабазе США в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily FarnsworthАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt Emily Farnsworth
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Уровень предупреждения об опасности на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре был понижен после его повышения накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.
«

"Уровень предупреждения об опасности на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре был понижен", - сообщает агентство в четверг, отмечая, что повышен он был в среду.

Ранее агентство Рейтер передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Иран следит за ситуацией на американской базе в Катаре, пишет FT
14:56
 
В миреКатарСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала