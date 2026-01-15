Рейтинг@Mail.ru
05:25 15.01.2026
Пентагон готов вернуть военных на базу в Катаре, пишут СМИ
в мире
сша
иран
катар
дональд трамп
амир саид иравани
антониу гутерреш
министерство обороны сша
сша
иран
катар
2026
Пентагон готов вернуть военных на базу в Катаре, пишут СМИ

Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон готов вернуть американских военных на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, откуда их начали эвакуировать на фоне сообщений о готовящихся ударах по Ирану после того, как президент США Дональд Трамп снизил градус напряженности своими комментариями в среду, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского военного чиновника.
Ранее Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
"Военные США начали эвакуировать неуточняемое число неключевых служащих с авиабазы Аль-Удейд на фоне роста напряженности… Однако после комментариев Трампа в среду Пентагон был готов вернуть военных на базу", - пишет издание.
Источник заявил изданию, что последние заявления Трампа могут быть способом деэскалировать ситуацию в регионе.
Газета также пишет, что американские дальние бомбардировщики уже были приведены в боевую готовность, однако, судя по всему, их задействование было приостановлено по состоянию на день среды по местному времени.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
Вчера, 19:06
 
В миреСШАИранКатарДональд ТрампАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешМинистерство обороны СШАООН
 
 
