Пентагон готов вернуть военных на базу в Катаре, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пентагон готов вернуть американских военных на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, откуда их начали эвакуировать на фоне сообщений о готовящихся ударах по Ирану после того, как президент США Дональд Трамп снизил градус напряженности своими комментариями в среду, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского военного чиновника.
"Военные США начали эвакуировать неуточняемое число неключевых служащих с авиабазы Аль-Удейд на фоне роста напряженности… Однако после комментариев Трампа в среду Пентагон был готов вернуть военных на базу", - пишет издание.
Источник заявил изданию, что последние заявления Трампа могут быть способом деэскалировать ситуацию в регионе.
Газета также пишет, что американские дальние бомбардировщики уже были приведены в боевую готовность, однако, судя по всему, их задействование было приостановлено по состоянию на день среды по местному времени.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.