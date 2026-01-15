Рейтинг@Mail.ru
Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие - РИА Новости, 15.01.2026
01:30 15.01.2026
Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие
Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие - РИА Новости, 15.01.2026
Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие
Катар рассчитывает, что начало второго этапа исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа поможет закрепить перемирие, заявил Катарскому агентству... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
катар
сша
израиль
стив уиткофф
дональд трамп
сергей лавров
хамас
катар
сша
израиль
в мире, катар, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Катар, США, Израиль, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие

МИД Катара: начало второго этапа плана Трампа поможет закрепить перемирие

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар рассчитывает, что начало второго этапа исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа поможет закрепить перемирие, заявил Катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду объявил о начале второй фазы мирного плана США по урегулированию в секторе Газа, которая включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Блэр займет пост в комитете "совета мира" по Газе, пишут СМИ
Вчера, 23:30
"Государство Катар рассчитывает, что объявление о начале второго этапа выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поможет закрепить перемирие и улучшить гуманитарную ситуацию в секторе, которая ухудшается", - отметил он.
Представитель министерства заявил, что "все стороны должны полностью соблюдать договоренность, включая доставку гуманитарной помощи без всяких условий и немедленное начало восстановления сектора Газа".
Аль-Ансари указал, что Катар как посредник в конфликте между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа "продолжит прикладывать активные усилия для деэскалации".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США могут запустить "совет мира" по Газе в ближайшие дни, пишут СМИ
Вчера, 23:15
 
В миреКатарСШАИзраильСтив УиткоффДональд ТрампСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
