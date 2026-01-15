Катар рассчитывает, что второй этап плана Трампа по Газе закрепит перемирие

ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар рассчитывает, что начало второго этапа исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа поможет закрепить перемирие, заявил Катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду объявил о начале второй фазы мирного плана США по урегулированию в секторе Газа, которая включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
"Государство Катар рассчитывает, что объявление о начале второго этапа выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поможет закрепить перемирие и улучшить гуманитарную ситуацию в секторе, которая ухудшается", - отметил он.
Представитель министерства заявил, что "все стороны должны полностью соблюдать договоренность, включая доставку гуманитарной помощи без всяких условий и немедленное начало восстановления сектора Газа".
Аль-Ансари указал, что Катар как посредник в конфликте между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа "продолжит прикладывать активные усилия для деэскалации".
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.