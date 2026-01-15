В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации

ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Все государства-члены ОБСЕ должны идти на диалог по сложным вопросам, альтернатива отсутствию диалога - это продолжение войн, заявил глава МИД председательствующей в организации в 2026 году Швейцарии Иньяцио Кассис.