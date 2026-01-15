В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации

ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Все государства-члены ОБСЕ должны идти на диалог по сложным вопросам, альтернатива отсутствию диалога - это продолжение войн, заявил глава МИД председательствующей в организации в 2026 году Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Одна из наших целей - это инклюзивная дипломатия. Эта организация не была создана для стран-единомышленников, но для стран, которые могут конфликтовать. Это единственное место сегодня, где такой диалог возможен, и он крайне важен. Я призываю все страны-члены быть готовыми к диалогу по очень сложным вопросам, которые нам некомфортно обсуждать, но это необходимо, а альтернатива - это отсутствие диалога и война", - сказал на пресс-конференции в ОБСЕ Кассис, трансляция выступления которого велась на официальном сайте организации.
По мнению министра, решение конфликта на Украине - это приоритет организации, оно должно сплотить ОБСЕ, а не уменьшить значимость организации.
"Для успешной работы ОБСЕ необходим бюджет, ОБСЕ также необходимы реформы. Мы готовим прагматичные предложения, которые позволят ОБСЕ выполнить свой мандат", - добавил Кассис.
Как сообщил в феврале 2025 года в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, РФ надеется, что удастся "сверить часы" с федеративной республикой по взаимодействию в рамках ОБСЕ. Дипломат отметил, что председательство Швейцарской Конфедерации в организации дает возможность активизировать диалог с Российской Федерацией по вопросу европейской безопасности. Как уточнили в российском диппредставительстве, Москва рассчитывает, что Швейцария будет четко соблюдать положения трех ключевых документов, описывающих роль и задачи действующего председательства, а именно правила процедуры организации, мандат действующего председательства, изложенный в министерском решении Порту 2002 года, а также решение постоянного совета организации 2002 года о публичных выступлениях.
В сентябре 2025 года занимавший тогда пост постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что в организации наблюдается системный кризис, вызванный последовательным отходом от фундаментальных принципов структуры, в которой почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. По его словам, согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность учреждения и создавать ему перспективы, забыты.