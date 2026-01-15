Рейтинг@Mail.ru
В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kassis-2068178046.html
В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации
В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации - РИА Новости, 15.01.2026
В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации
Все государства-члены ОБСЕ должны идти на диалог по сложным вопросам, альтернатива отсутствию диалога - это продолжение войн, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:52:00+03:00
2026-01-15T20:52:00+03:00
в мире
швейцария
украина
россия
сергей гармонин
александр лукашевич
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_0:139:2859:1747_1920x0_80_0_0_92fe37f5c351df1afdb4c7ce922d68d8.jpg
https://ria.ru/20260115/peregovory-2068137080.html
https://ria.ru/20260115/polyanskiy-2068068988.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_d86aacda8908af634202b5f4e5c0da93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, россия, сергей гармонин, александр лукашевич, обсе
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Сергей Гармонин, Александр Лукашевич, ОБСЕ
В ОБСЕ назвали войну альтернативой отсутствию диалога в организации

Кассис: альтернатива отсутствию диалога в ОБСЕ - это война

© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 15 янв - РИА Новости. Все государства-члены ОБСЕ должны идти на диалог по сложным вопросам, альтернатива отсутствию диалога - это продолжение войн, заявил глава МИД председательствующей в организации в 2026 году Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Одна из наших целей - это инклюзивная дипломатия. Эта организация не была создана для стран-единомышленников, но для стран, которые могут конфликтовать. Это единственное место сегодня, где такой диалог возможен, и он крайне важен. Я призываю все страны-члены быть готовыми к диалогу по очень сложным вопросам, которые нам некомфортно обсуждать, но это необходимо, а альтернатива - это отсутствие диалога и война", - сказал на пресс-конференции в ОБСЕ Кассис, трансляция выступления которого велась на официальном сайте организации.
Феридун Синирлиоглу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
Вчера, 17:44
По мнению министра, решение конфликта на Украине - это приоритет организации, оно должно сплотить ОБСЕ, а не уменьшить значимость организации.
"Для успешной работы ОБСЕ необходим бюджет, ОБСЕ также необходимы реформы. Мы готовим прагматичные предложения, которые позволят ОБСЕ выполнить свой мандат", - добавил Кассис.
Как сообщил в феврале 2025 года в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, РФ надеется, что удастся "сверить часы" с федеративной республикой по взаимодействию в рамках ОБСЕ. Дипломат отметил, что председательство Швейцарской Конфедерации в организации дает возможность активизировать диалог с Российской Федерацией по вопросу европейской безопасности. Как уточнили в российском диппредставительстве, Москва рассчитывает, что Швейцария будет четко соблюдать положения трех ключевых документов, описывающих роль и задачи действующего председательства, а именно правила процедуры организации, мандат действующего председательства, изложенный в министерском решении Порту 2002 года, а также решение постоянного совета организации 2002 года о публичных выступлениях.
В сентябре 2025 года занимавший тогда пост постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что в организации наблюдается системный кризис, вызванный последовательным отходом от фундаментальных принципов структуры, в которой почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. По его словам, согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность учреждения и создавать ему перспективы, забыты.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ
Вчера, 14:44
 
В миреШвейцарияУкраинаРоссияСергей ГармонинАлександр ЛукашевичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала