Рейтинг@Mail.ru
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kassis-2068099876.html
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности - РИА Новости, 15.01.2026
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
Швейцария намерена пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в стране в феврале 2026 года, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:21:00+03:00
в мире
швейцария
россия
цуг (город)
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_0:146:2823:1734_1920x0_80_0_0_207b92c5fb4c5e0258ce7f81c7df7adc.jpg
https://ria.ru/20260115/polyanskiy-2068068988.html
швейцария
россия
цуг (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_927501a80fee6503e73d304073b3c176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, цуг (город), обсе
В мире, Швейцария, Россия, Цуг (город), ОБСЕ
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности

Кассис: Швейцария пригласит РФ на конференцию по кибербезопасности в 2026 г

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлажки России и Швейцарии
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флажки России и Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости. Швейцария намерена пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в стране в феврале 2026 года, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
"Вопрос кибербезопасности также важен. Это упоминалось многими странами, в том числе Россией. Мы посвятим этому конференцию в Цуге в этом году. Будет также важно привлечь на эту конференцию участников из России", - сказал он на пресс-конференции в ОБСЕ.
Трансляция велась на официальном сайте организации.
По его словам, "иметь разногласия – это нормально, но важно об этом говорить друг с другом", а Швейцария "пытается выстраивать доверие".
Конференция Swiss Cyber Security Days пройдет в швейцарском Цуге 17-18 февраля.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ
14:44
 
В миреШвейцарияРоссияЦуг (город)ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала