https://ria.ru/20260115/kassis-2068099876.html
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности - РИА Новости, 15.01.2026
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
Швейцария намерена пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в стране в феврале 2026 года, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:21:00+03:00
2026-01-15T16:21:00+03:00
в мире
швейцария
россия
цуг (город)
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_0:146:2823:1734_1920x0_80_0_0_207b92c5fb4c5e0258ce7f81c7df7adc.jpg
https://ria.ru/20260115/polyanskiy-2068068988.html
швейцария
россия
цуг (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_927501a80fee6503e73d304073b3c176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, цуг (город), обсе
В мире, Швейцария, Россия, Цуг (город), ОБСЕ
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
Кассис: Швейцария пригласит РФ на конференцию по кибербезопасности в 2026 г
ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости. Швейцария намерена пригласить представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в стране в феврале 2026 года, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис
"Вопрос кибербезопасности также важен. Это упоминалось многими странами, в том числе Россией. Мы посвятим этому конференцию в Цуге в этом году. Будет также важно привлечь на эту конференцию участников из России", - сказал он на пресс-конференции в ОБСЕ.
Трансляция велась на официальном сайте организации.
По его словам, "иметь разногласия – это нормально, но важно об этом говорить друг с другом", а Швейцария "пытается выстраивать доверие".
Конференция Swiss Cyber Security Days пройдет в швейцарском Цуге 17-18 февраля.