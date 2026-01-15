https://ria.ru/20260115/kassis-2068076372.html
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
ОБСЕ следит за ситуацией с Гренландией, рассчитывает на немедленную реакцию стран-членов в случае ее эскалации, заявил глава МИД председательствующей в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:09:00+03:00
2026-01-15T15:09:00+03:00
2026-01-15T15:09:00+03:00
в мире
гренландия
швейцария
сша
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg
https://ria.ru/20260113/poljanskij-2067569027.html
гренландия
швейцария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b36fc040483ecb90a9daaa60f67894fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, швейцария, сша, обсе
В мире, Гренландия, Швейцария, США, ОБСЕ
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
Кассис: ОБСЕ ждут быструю реакцию стран-членов в случае эскалации в Гренландии