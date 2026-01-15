Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kassis-2068076372.html
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии - РИА Новости, 15.01.2026
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
ОБСЕ следит за ситуацией с Гренландией, рассчитывает на немедленную реакцию стран-членов в случае ее эскалации, заявил глава МИД председательствующей в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:09:00+03:00
2026-01-15T15:09:00+03:00
в мире
гренландия
швейцария
сша
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg
https://ria.ru/20260113/poljanskij-2067569027.html
гренландия
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b36fc040483ecb90a9daaa60f67894fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, швейцария, сша, обсе
В мире, Гренландия, Швейцария, США, ОБСЕ
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии

Кассис: ОБСЕ ждут быструю реакцию стран-членов в случае эскалации в Гренландии

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости. ОБСЕ следит за ситуацией с Гренландией, рассчитывает на немедленную реакцию стран-членов в случае ее эскалации, заявил глава МИД председательствующей в организации в 2026 году Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Мы внимательно следим за ситуацией (с Гренландией - ред.). США прекрасно знают, что является нарушением международного права. Если что-то случится, мы ожидаем, что страны-члены ОБСЕ немедленно запросят переговоры и конкретные действия", - сказал он на пресс-конференции в Вене.
Трансляция велась на официальном сайте организации.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ
13 января, 12:48
 
В миреГренландияШвейцарияСШАОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала