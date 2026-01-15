Рейтинг@Mail.ru
ПСБ начал выдачу Карты жителя Ярославской области - РИА Новости, 15.01.2026
15:37 15.01.2026 (обновлено: 18:28 15.01.2026)
ПСБ начал выдачу Карты жителя Ярославской области
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ПСБ начал выдачу персонализированных Карт жителя Ярославской области, которые можно использовать одновременно как дебетовые карты с платежной системой "Мир" и как единую цифровую платформу для получения социальных городских и региональных льгот и сервисов, сообщает банк.
"Совместно с правительством Ярославской области мы создали современную цифровую инфраструктурную платформу для "Карты жителя". Ее гибкая архитектура дает возможность быстро подключать новые сервисы и партнеров, ускорять внедрение социальных городских и областных инициатив. Для ярославцев карта станет простым и понятным инструментом на каждый день и сделает их жизнь удобнее", — пояснил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, карта создана в рамках стратегического партнерства с ПСБ, с которым регион реализует масштабные инфраструктурные и социальные проекты. "Наша общая задача с партнерами – создавать современные, безопасные и понятные инструменты для жизни. Карта жителя – это еще один шаг к цифровизации социальной сферы и повышению удобства для людей", - приводятся слова Евраева на официальном портале области.
Социальные услуги, льготы и сервисы будут подключаться к карте поэтапно. В числе первых возможностей — транспортные льготы, а также доступ к получению льготных лекарственных средств по государственным программам. Оплачивать покупки картой можно сразу после ее получения.
Получить карту может любой совершеннолетний гражданин с постоянной регистрацией на территории Ярославской области. Для этого необходимо обратиться в отделение банка или центр "Мои документы", представить паспорт, СНИЛС, заполнить заявление и подписать согласие на обработку персональных данных. Обслуживание карты бесплатное.
Запуск карты реализуется в рамках переезда банка в Ярославскую область и укрепляет стратегическое партнерство банка и правительства области, направленное на повышение качества услуг и цифровизацию региональных сервисов, резюмировали в ПСБ.
Ярославская область
 
 
