07:02 15.01.2026 (обновлено: 10:42 15.01.2026)
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон считает неизбежными военные действия США против Ирана.
"Мы ждем того, что выглядит как неминуемые удары по Ирану. Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении", — сказал он в новом выпуске своей программы.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Такер Карлсон заявил, что США больше не имеют права критиковать Россию
Вчера, 02:14
Кроме того, по мнению Карлсона, просматриваются перспективы того, что США отнимут Гренландию у Дании.
«

"Выглядит, будто мы ударим по Ирану или сделаем что-то там. Выглядит, будто США заберут Гренландию у Дании, которая в каком-то смысле ей владеет", — сказал журналист.

Карлсон склонен предсказывать глобальные конфликты. Так, он полагает, что увеличение бюджета Пентагона говорит о подготовке США к мировой войне. В середине декабря Карлсон утверждал, что президент Дональд Трамп объявит о войне с Венесуэлой. Тогда этого не случилось, но 3 января американские военные нанесли массированный удар по Боливарианской Республике, захватили президента Николаса Мадуро с женой и вывезли их в Нью-Йорк.
Карлсон часто появляется в обществе Трампа, например, на этой неделе он был в Белом доме на встрече президента с главами нефтяных компаний. Отношения журналиста с американским лидером считаются близкими.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами
12 января, 03:33
 
В миреСШАИранГренландияТакер КарлсонДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны США
 
 
