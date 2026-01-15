Рейтинг@Mail.ru
Политолог скептически оценил возможность мирной сделки по Украине
06:55 15.01.2026
Политолог скептически оценил возможность мирной сделки по Украине
Политолог скептически оценил возможность мирной сделки по Украине
2026
украина, европа, сергей караганов, такер карлсон, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ)
Политолог скептически оценил возможность мирной сделки по Украине

Сергей Караганов
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что скептически оценивает возможность достижения мирной сделки по Украине в краткосрочной перспективе.
"Я довольно скептически отношусь к возможностям мирной сделки в ближайшее время", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Караганов отметил, что нынешние возможности по урегулированию должны быть использованы, однако проблема, по его оценке, заключается не в Украине и не во Владимире Зеленском, а в Европе.
