Мерц назвал Россию европейской страной

По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией.