БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений.
Вслед за этим он выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией. "Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс (в отношениях - ред.) с Россией, если воцарится мир, если будет гарантирована свобода, если нам удастся все это... то тогда Европейский Союз, а вместе с ним и Федеративная Республика Германия, пройдут еще одно испытание", - сказал Мерц.
По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
