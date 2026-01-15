Рейтинг@Mail.ru
Канцлер ФРГ назвал отказ от развития атомной энергии стратегической ошибкой - РИА Новости, 15.01.2026
12:40 15.01.2026
Канцлер ФРГ назвал отказ от развития атомной энергии стратегической ошибкой
в мире
германия
фридрих мерц
ангела меркель
аэс "фукусима"
в мире, германия, фридрих мерц, ангела меркель, аэс "фукусима"
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, АЭС "Фукусима"
Канцлер ФРГ назвал отказ от развития атомной энергии стратегической ошибкой

Мерц назвал отказ Германии от атомной энергетики стратегической ошибкой

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены.
"Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса.

По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.
"Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц.

В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Германия передумала и вновь будет ядерной
20 мая 2025, 08:00
 
