Канцлер ФРГ назвал отказ от развития атомной энергии стратегической ошибкой

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой, и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены.
«
"Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - заявил Мерц в среду в своем обращении к представителям бизнеса.
По словам канцлера, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.
«
"Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии... Атомные электростанции должны быть построены", - подчеркнул Мерц.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Германия передумала и вновь будет ядерной
20 мая 2025, 08:00