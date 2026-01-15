Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила депутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, сама политик не самый большой любитель алкоголя, отмечает издание Politico со ссылкой на источники.
Как отметили изданию два неназванных источника, политик сделала такое заявление на встрече с политическими группами в Европарламенте после того, как парламентарии начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же самые депутаты добавили, что из-за событий в мире этот Новый год нельзя назвать по-настоящему счастливым.
"Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать (пить - ред.)", - рассказали изданию источники.
Politico уточняет, что примерно в это же время глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу острова, о претензиях на который заявляет президент США Дональд Трамп.