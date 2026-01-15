Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kallas-2067958458.html
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2026
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила депутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, сама политик не самый большой... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T05:08:00+03:00
2026-01-15T05:08:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
кайя каллас
ларс лёкке расмуссен
марко рубио
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_826:178:2303:1009_1920x0_80_0_0_aa8001268120bd19b3c0cc44c65aa613.jpg
https://ria.ru/20260115/zapad-2067942526.html
https://ria.ru/20260111/tramp-2067250078.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_820:144:2422:1346_1920x0_80_0_0_922ac119ea544c42fabacba796f3313b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, кайя каллас, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, politico, евросоюз, европарламент
В мире, США, Гренландия, Дания, Кайя Каллас, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, Politico, Евросоюз, Европарламент
Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ

Politico: Каллас видит состояние мира таковым, что уместно начать пить

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила депутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, сама политик не самый большой любитель алкоголя, отмечает издание Politico со ссылкой на источники.
Как отметили изданию два неназванных источника, политик сделала такое заявление на встрече с политическими группами в Европарламенте после того, как парламентарии начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же самые депутаты добавили, что из-за событий в мире этот Новый год нельзя назвать по-настоящему счастливым.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России
01:23
"Каллас заявила лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, возможно, сейчас самое время начать (пить - ред.)", - рассказали изданию источники.
Politico уточняет, что примерно в это же время глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу острова, о претензиях на который заявляет президент США Дональд Трамп.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Киселев назвал действия Трампа характеристикой изменившегося мира
11 января, 17:22
 
В миреСШАГренландияДанияКайя КалласЛарс Лёкке РасмуссенМарко РубиоPoliticoЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала