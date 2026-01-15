Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила депутатам, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, сама политик не самый большой любитель алкоголя, отмечает издание Politico со ссылкой на источники.