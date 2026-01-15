«

"На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". <…> В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. <…> Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.