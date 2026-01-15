Рейтинг@Mail.ru
BZ: над Каей Каллас нависла серьезная угроза
03:21 15.01.2026
BZ: над Каей Каллас нависла серьезная угроза
Последняя встреча главы евродипломатии Каи Каллас с министром обороны Германии Борисом Писториусом подчеркнула несостоятельность курса эстонского политика
BZ: над Каей Каллас нависла серьезная угроза

Berliner Zeitung написал о нависшей над Каей Каллас угрозе отставки

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Последняя встреча главы евродипломатии Каи Каллас с министром обороны Германии Борисом Писториусом подчеркнула несостоятельность курса эстонского политика, что ставит ее перед угрозой отставки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«

"Незадолго до встречи верховного представителя ЕС Каи Каллас с министром обороны Борисом Писториусом во вторник территория перед зданием Федерального министерства обороны Германии в Берлине стала скользкой. <…> Но для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане", — отмечается в материале.

Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Это очень странно": на Западе изумились новому требованию Каллас к России
01:23
В тексте указывается на нарочитое стремление Каллас показать западное единство в вопросе поддержки Украины, которое в условиях приближающегося военного поражения от России становится все слабее.
«
"На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". <…> В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. <…> Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.
По его словам, совокупность этих проблем, а также суперспособность Каллас терять ключевых партнеров ведут к ее отставке.
«
"Но, в то время как Каллас в Берлине встречают с распростертыми объятиями, Верховный представитель ЕС все чаще теряет важных партнеров. Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. <…> А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас", — резюмирует газета.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каю Каллас с поста. Он заявил, что при ней ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Финский политик призвал главу евродипломатии Каллас уйти в отставку
13 января, 08:52
 
В миреГерманияБерлин (город)Борис ПисториусКайя КалласЕвросоюзМарко РубиоУкраина
 
 
