BZ: над Каей Каллас нависла серьезная угроза

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Последняя встреча главы евродипломатии Каи Каллас с министром обороны Германии Борисом Писториусом подчеркнула несостоятельность курса эстонского политика, что ставит ее перед угрозой отставки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Незадолго до встречи верховного представителя ЕС Каи Каллас с министром обороны Борисом Писториусом во вторник территория перед зданием Федерального министерства обороны Германии в Берлине стала скользкой. <…> Но для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане", — отмечается в материале.
"На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон, обращаясь друг к другу по именам, "Борис" и "Кая". <…> В то время как западные миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. Поэтому "Борис" и "Кая" не видят конца конфликту. <…> Они выглядят уверенными и решительными, но насколько велико реальное единство за пределами места встречи, остается под большим вопросом", — обращает внимание автор статьи.
По его словам, совокупность этих проблем, а также суперспособность Каллас терять ключевых партнеров ведут к ее отставке.
"Но, в то время как Каллас в Берлине встречают с распростертыми объятиями, Верховный представитель ЕС все чаще теряет важных партнеров. Госсекретарь США Марко Рубио, например, неоднократно отказывался от двусторонних переговоров с ней. <…> А в Европе усиливаются призывы к отставке Каллас", — резюмирует газета.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил снять Каю Каллас с поста. Он заявил, что при ней ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, происходящим в мире.