Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Покупатели, заказавшие товар с маркетплейса, могут подать на продавца в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб за задержку доставки товара, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Зачастую покупатели заказывают товары в маркетплейсах с условием оплаты товара в момент получения. В этом случае, закон о защите прав потребителей их защищать не будет. Но это не значит, что покупатель не может защитить свои права в ином порядке. В такой ситуации покупатель может воспользоваться общими требованиями к договору-купли продажи, установленными гражданским кодексом, и подать на продавца в суд с требованием возместить ему моральный и материальный ущерб", - рассказал Хаминский

Юрист отметил, что причиненный ущерб покупателю в таком случае нужно доказать самостоятельно в суде. Он напомнил, что договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

"В случае же, если продавец, получивший предоплату, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом", - добавил Хаминский.