Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса - РИА Новости, 15.01.2026
03:29 15.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса
Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса - РИА Новости, 15.01.2026
Юрист рассказал, как получить компенсацию за задержку товара с маркетплейса
Покупатели, заказавшие товар с маркетплейса, могут подать на продавца в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб за задержку доставки товара, РИА Новости, 15.01.2026
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
общество
москва
московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Покупатели, заказавшие товар с маркетплейса, могут подать на продавца в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб за задержку доставки товара, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Зачастую покупатели заказывают товары в маркетплейсах с условием оплаты товара в момент получения. В этом случае, закон о защите прав потребителей их защищать не будет. Но это не значит, что покупатель не может защитить свои права в ином порядке. В такой ситуации покупатель может воспользоваться общими требованиями к договору-купли продажи, установленными гражданским кодексом, и подать на продавца в суд с требованием возместить ему моральный и материальный ущерб", - рассказал Хаминский.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах
3 января, 06:47
Юрист отметил, что причиненный ущерб покупателю в таком случае нужно доказать самостоятельно в суде. Он напомнил, что договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.
"В случае же, если продавец, получивший предоплату, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом", - добавил Хаминский.
Как отметил юрист, в случае нарушения срока передачи покупателю предварительно оплаченного товара продавец по договору уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере половины процента суммы предоплаты товара, но не превышающую ее.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россиян предупредили об изменении правил возврата товаров на маркетплейсах
16 октября 2025, 02:28
 
