Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'

Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране... РИА Новости, 15.01.2026
«Юнирест» завершил ребрендинг всех ресторанов KFC в России
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic's", - сказали в компании.
В декабре 2024 года "Юнирест" приобрела бизнес "Эй Кей Раша" - одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании "Эй Кей Раша", управляющей 96 ресторанами под брендом KFC
в России
, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Мой Первый". Это следовало из данных ЕГРЮЛ.
Владелец брендов KFC и Pizza Hut - американская Yum! Brands
- в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.