Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'
11:53 15.01.2026 (обновлено: 13:59 15.01.2026)
Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'
Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'
Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране... РИА Новости, 15.01.2026
Новости
россия, kfc, yum! brands, общество
Россия, KFC, Yum! Brands, Общество
Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'

«Юнирест» завершил ребрендинг всех ресторанов KFC в России

Прохожие около сети быстрого питания "Rostic's" на Манежной площади в Москве
Прохожие около сети быстрого питания "Rostic's" на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да, можем подтвердить окончание ребрендинга. Все рестораны сети развиваются под брендом Rostic's", - сказали в компании.
В декабре 2024 года "Юнирест" приобрела бизнес "Эй Кей Раша" - одного из крупнейших франчайзи ушедшей с российского рынка сети ресторанов. В конце ноября того же года стало известно, что основным владельцем компании "Эй Кей Раша", управляющей 96 ресторанами под брендом KFC в России, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Мой Первый". Это следовало из данных ЕГРЮЛ.
Владелец брендов KFC и Pizza Hut - американская Yum! Brands - в 2022 году объявил об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.
Новый логотип и лозунг компании PepsiCo Inc. - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
PepsiCo объявила о первом за 25 лет ребрендинге
28 октября 2025, 23:11
 
РоссияKFCYum! BrandsОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
