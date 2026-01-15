Все рестораны KFC в России работают под брендом Rostic'

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's и мастер-франшизой KFC в России, завершила ребрендинг всех ресторанов сети KFC - теперь заведения по всей стране работают под брендом Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.