Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/izmail-2068000127.html
На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата
На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата - РИА Новости, 15.01.2026
На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата
Мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата в Измаиле на юге Украины при попытке его мобилизовать, сообщили в Одесском областном военкомате. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:01:00+03:00
2026-01-15T11:01:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260107/ttsk-2066804825.html
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065695867.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата

В Измаиле мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата в Измаиле на юге Украины при попытке его мобилизовать, сообщили в Одесском областном военкомате.
"В Измаиле во время мероприятий по оповещению было совершено дерзкое нападение на военнослужащих районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). Группа военнослужащих остановила гражданина для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав", - говорится на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Черновцах сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
7 января, 22:54
По информации ведомства, после этого мужчина бросился бежать, сел в автомобиль и скрылся. По факту нападения на сотрудников военкомата возбуждено уголовное дело.
ВСУ в последнее время столкнлись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
30 декабря 2025, 15:37
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала