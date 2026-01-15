На Украине мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Мужчина с отверткой напал на сотрудников военкомата в Измаиле на юге Украины при попытке его мобилизовать, сообщили в Одесском областном военкомате.
"В Измаиле во время мероприятий по оповещению было совершено дерзкое нападение на военнослужащих районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). Группа военнослужащих остановила гражданина для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав", - говорится на странице военкомата в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, после этого мужчина бросился бежать, сел в автомобиль и скрылся. По факту нападения на сотрудников военкомата возбуждено уголовное дело.
ВСУ в последнее время столкнлись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
