Палата депутатов Италии приняла резолюцию в поддержку помощи Украине

РИМ, 15 янв – РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента одобрила представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение помощи Киеву в 2026 году, трансляция голосования велась на Youtube-канале нижней палаты парламента.

В конце декабря Совет министров Италии одобрил указ о продолжении помощи Украине

За совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями " Братья Италии ", "Лига" и "Вперед, Италия", проголосовали 186 депутатов, 49 парламентариев выказались против, 81 воздержался.

Резолюция обязывает правительство "продолжать оказывать поддержку Украине в координации с НАТО , Европейским союзом, странами "Большой семерки" и международными союзниками посредством вклада, соответствующего взятым на себя обязательствам и направленного на защиту населения, критической инфраструктуры и, в конечном итоге, общей безопасности европейского континента". В документе также содержится обязательство "усилить оказание помощи гражданскому населению". Как отмечает агентство Ansa, термин "военная" в контексте оказываемой поддержки не включен в перечень обязательств, но встречается в преамбуле резолюции.

Выступая в Палате депутатов перед голосованием, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поддержка Украины не означает стремления затянуть конфликт. По его словам, отказ от помощи Киеву привел бы лишь к "мнимому и хрупкому миру", основанному на несправедливости и обреченному на новый виток противостояния. При этом министр выразил надежду на завершение конфликта, что дало бы возможность прекратить военные поставки Киеву.

"Я бы хотел, чтобы этот указ не обязывал нас предоставлять какой-либо дальнейший пакет военной помощи, потому что это означало бы конец войны", - сказал министр.

Внутрипартийные разногласия проявились и за пределами парламента. Хотя лидер "Лиги" Маттео Сальвини на утреннем совещании призвал своих депутатов голосовать "за", назвав текст резолюции "разумным" и учитывающим замечания партии, единства достичь не удалось.

Хотя резолюцию одобрило парламентское большинство, голосование выявило разногласия внутри правящей коалиции. Депутаты от партии "Лига" Эдоардо Дзьелло и Россано Сассо проголосовали против, дистанцировавшись от официальной линии правительства.

Принятый Совмином указ о продолжении поддержки предусматривает "срочные меры по продлению разрешения на передачу военной техники, материалов и оборудования органам власти Украины".