В Испании изъяли до 2,5 тонны кокаина у наркосетей, связанных с Балканами

МАДРИД, 15 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Испании ликвидировали три преступные организации, связанные с балканским картелем, изъяв 2475 килограммов кокаина и задержав 30 человек, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе полиции королевства.
"Сотрудники национальной полиции Испании в ходе совместной операции с гражданской гвардией и налоговой службой провели расследование, которое завершилось ликвидацией трех преступных организаций, связанных с балканским картелем. <…> В рамках операции задержаны 30 человек и проведено 19 обысков, в ходе которых изъято 2475 килограммов кокаина", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что группировки специализировались на ввозе крупных партий кокаина из Колумбии. Наркотики помещались в контейнеры на грузовых судах, а затем сбрасывались в море и подбирались скоростными катерами.
Расследование началось после того, как осенью 2024 года в автономном сообществе Андалусия было обнаружено 88 килограммов кокаина. По данным полиции, деятельность группировок охватывала побережье Кадисского залива и далее распространялась на другие европейские страны.